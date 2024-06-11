x
11 июня 2024
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июня 2024
|
11 июня 2024
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали 35 целей в секторе Газы

время публикации: 11 июня 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 09:42
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали 35 целей в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. ЦАХАЛ наносит удары по целям и на севере сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцы бригады "Гивати" несколько групп террористов. Ударом с воздуха был уничтожен снайпер ХАМАСа.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Ударом с воздуха была уничтожена группа боевиков.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 35 целей – здания военного назначения, склады вооружений, стартовые площадки, наблюдательные пункты, группы боевиков и др.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

249-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

ЦАХАЛ: 10 июня в бою в Рафиахе погибли четверо военнослужащих