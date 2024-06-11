ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали 35 целей в секторе Газы

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. ЦАХАЛ наносит удары по целям и на севере сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцы бригады "Гивати" несколько групп террористов. Ударом с воздуха был уничтожен снайпер ХАМАСа.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Ударом с воздуха была уничтожена группа боевиков.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 35 целей – здания военного назначения, склады вооружений, стартовые площадки, наблюдательные пункты, группы боевиков и др.