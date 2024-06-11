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Израиль

ЦАХАЛ: 10 июня в бою в Рафиахе погибли четверо военнослужащих

время публикации: 11 июня 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 08:29
ЦАХАЛ: 10 июня в бою в Рафиахе погибли четверо военнослужащих
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы, погибли офицер и трое бойцов разведроты бригады "Гивати".

Названы имена погибших:

Майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты.

Старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.

Сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия.

Сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель.

В том же бою еще один офицер и четверо бойцов разведроты бригады "Гивати" получили тяжелые ранения. Еще один боец ​​получил ранение средней степени тяжести.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 298 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 650 военнослужащих ЦАХАЛа.

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