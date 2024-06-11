ЦАХАЛ: 10 июня в бою в Рафиахе погибли четверо военнослужащих
Разрешено к публикации: 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы, погибли офицер и трое бойцов разведроты бригады "Гивати".
Названы имена погибших:
Майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты.
Старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.
Сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия.
Сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель.
В том же бою еще один офицер и четверо бойцов разведроты бригады "Гивати" получили тяжелые ранения. Еще один боец получил ранение средней степени тяжести.
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 298 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 650 военнослужащих ЦАХАЛа.