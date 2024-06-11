ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата БПЛА "Хизбаллы" над Голанами

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата БПЛА "Хизбаллы" над Голанскими высотами. Сигнал тревоги, предупреждающий о вторжении враждебного беспилотника, прозвучал в населенных пунктах на Голанах в 21:50.

В комментариях к видео отмечается, что воздушная цель была успешно уничтожена. В результате атаки БПЛА не было пострадавших и не был причинен ущерб.