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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата БПЛА "Хизбаллы" над Голанами

время публикации: 11 июня 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 00:02
ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата БПЛА "Хизбаллы" над Голанами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата БПЛА "Хизбаллы" над Голанскими высотами. Сигнал тревоги, предупреждающий о вторжении враждебного беспилотника, прозвучал в населенных пунктах на Голанах в 21:50.

В комментариях к видео отмечается, что воздушная цель была успешно уничтожена. В результате атаки БПЛА не было пострадавших и не был причинен ущерб.

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