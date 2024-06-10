СБ ООН принял предложенную США резолюцию о прекращении огня в Газе

Совет безопасности ООН проголосовал за проект резолюции, предложенной США, призванной поддержать предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газы.

За это предложение проголосовали 14 из 15 членов СБ. Россия воздержалась при голосовании.

Резолюция состоит из семи пунктов, в первом из которых содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке. В предыдущем варианте резолюции этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

В документе говорится: если переговоры по перемирию затянутся дольше шести недель, то режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры.

Резолюция подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе принципа "двух государств для двух народов".

Израиль выступал против этого проекта резолюции.