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Израиль

СБ ООН принял предложенную США резолюцию о прекращении огня в Газе

время публикации: 10 июня 2024 г., 23:31 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 23:31
СБ ООН принял предложенную США резолюцию о прекращении огня в Газе
AP Photo/Julie Jacobson

Совет безопасности ООН проголосовал за проект резолюции, предложенной США, призванной поддержать предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газы.

За это предложение проголосовали 14 из 15 членов СБ. Россия воздержалась при голосовании.

Резолюция состоит из семи пунктов, в первом из которых содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке. В предыдущем варианте резолюции этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

В документе говорится: если переговоры по перемирию затянутся дольше шести недель, то режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры.

Резолюция подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе принципа "двух государств для двух народов".

Израиль выступал против этого проекта резолюции.

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