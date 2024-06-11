Родные покончившего с собой резервиста добиваются через БАГАЦ его захоронения на военном кладбище

Родные Элирана Мизрахи, покончившего с собой резервиста инженерных войск, обратились в Высший суд справедливости, требуя, чтобы его похоронили на военном кладбище.

40-летний Мизрахи, проведя 78 дней в секторе Газы в качестве водителя тяжелого бульдозера D-9, страдал от посттравматического синдрома. После выхода его части из Газы он обратился в министерство обороны за помощью в связи с ПТСР, но комиссию для определения степени инвалидности так и не назначили, а Элиран тем временем вновь был призван на резервистскую службу. В прошлую пятницу, 7 июня, за два дня до возвращения в Рафиах, Элиран Мизрахи покончил с собой.

Министерство обороны не позволяет похоронить резервиста на военном кладбище, так как в момент суицида он не находился на действительной военной службе.

В обращении в суд родные резервиста утверждают, что его самоубийство напрямую связано с военной службой и пережитой им психологической травмой, пишет издание "Маарив". В иске отмечается, что самоубийство было совершено после совещания, на котором разбирался план возвращения части в сектор Газы. Адвокаты семьи, заявляют, что "хотя Элиран Мизрахи находился дома, его душа оставалась в Газе".