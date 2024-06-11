Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11 июня: операции в Шхеме, в районах Калькилии и Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 июня действовали в Балате (в Шхеме), в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Кафр Малике (к востоку от Рамаллы), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема), в Байт-Уммаре (к северу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 июня.

МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК около полуночи сообщили об итогах операции, проводившейся в палестинской деревне Кафр Нима, где скрывался один из террористов, участвовавший прошлой ночью в поджоге жилого трейлера на ферме Сде-Эфраим. Пресс-служба полиции сообщила, что террорист был ликвидирован, трое его сообщников "нейтрализованы". Палестинские источники сообщают о том, что военными был взорван автомобиль, находившиеся в нем четверо мужчин погибли.