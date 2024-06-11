Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 июня, температура существенно не изменится и на большей части территории страны будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 21-29, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 19-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 70-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.