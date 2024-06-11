Кнессет проголосовал по закону о призыве, из коалиции только Галант выступил против

В ночь на 11 июня в Кнессете состоялось голосование по законопроекту, позволяющему продолжить утверждение закона о призыве, представленного прошлым правительством. Фактически принятие данного закона освобождает ультраортодоксов от обязанности проходить воинскую или альтернативную службу.

63 депутата от коалиции поддержали этот закон ("за" проголосовали все депутаты от коалиции, кроме министра обороны Йоава Галанта из "Ликуда"). 57 депутатов (включая Галанта) проголосовали "против".

Глава аппарата премьер-министра Цахи Браверман после голосования в кулуарах Кнессета потребовал увольнения Галанта с поста министра обороны, пишет Ynet.

После голосования законопроект будет рассмотрен комиссией по иностранным делам и обороне под председательством Юлия Эдельштейна ("Ликуд"), который голосовал за принятие этого закона вместе с другими однопартийцами.

Глава оппозиции Яир Лапид и лидер партии НДИ Авигдор Либерман подвергли резкой критике коллег по парламенту, голосовавших за принятие данного закона.

Многие в "Ликуде" говорят о том, что приложат максимум усилий для того, чтобы в итоге был принят закон, который укрепит, а не ослабит ЦАХАЛ. Некоторые называют прошедшее голосование "техническим".