В Рахате убит мужчина, задержан подозреваемый
время публикации: 11 июня 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 08:55
Вечером 10 июня в 4-м районе Рахата было совершено нападение на мужчину примерно 30 лет. Пострадавший был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали его смерть.
В ходе расследования был задержан подозреваемый – 40-летний житель Рахата, родственник убитого.
Сегодня задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.
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