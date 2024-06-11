В Рахате убит мужчина, задержан подозреваемый

Вечером 10 июня в 4-м районе Рахата было совершено нападение на мужчину примерно 30 лет. Пострадавший был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали его смерть.

В ходе расследования был задержан подозреваемый – 40-летний житель Рахата, родственник убитого.

Сегодня задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.