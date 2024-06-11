ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по объектам "Хизбаллы" в глубине и на юге Ливана в ответ на действия ПВО "Хизбаллы", которым удалось 10 июня сбить очередной израильский беспилотный самолет в небе над Ливаном.

В сообщении ЦАХАЛа сказано: "ЦАХАЛ атаковал ночью военный комплекс "Хизбаллы" и террористические объекты в глубине и на юге Ливана. Ночью истребители ВВС атаковали военный комплекс Подразделения 4400, подразделения материально-технического обеспечения террористической организации "Хизбалла", которое отвечает за доставку оружия в Ливан и внутри него. Были атакованы две цели в районе Баальбека. Кроме того, в районе Айтарун на юге Ливана были атакованы дополнительные террористические объекты, в том числе военный объект и два военных здания, принадлежащие террористической организации "Хизбалла"".

Примечательно, что к этому сообщению прилагается видео удара по цели в Айтаруне (около границы с Израилем), сделанное с земли, но нет видео ударов по целям в Баальбеке.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 10 июня ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на северо-востоке Ливана, в районе Баальбека. Первыми об этом сообщали ливанские СМИ и агентство France-Presse. Согласно указанным источникам, в районе Эль-Хирмиль около границы с Сирией было нанесено не менее девяти ракетных ударов. Целями были колонна бензовозов и здание, которое использовала "Хизбалла". Известно, что в результате этой атаки по меньшей мере трое боевиков "Хизбаллы" были убиты, еще трое ранены. Сообщается также о троих убитых сирийцах.