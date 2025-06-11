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Израиль

Пожар в Яффо: парамедики МАДА спасли кота. Фото

время публикации: 11 июня 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 15:35
Пожар в Яффо: парамедики МАДА спасли кота
Пресс-служба МАДА
Пожар в Яффо: парамедики МАДА спасли кота
Пресс-служба МАДА

Утром 11 июня в Яффо в одном из жилых домов возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные и парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА). Пожарным удалось справиться с огнем, один человек пострадал, его эвакуировали в больницу.

Войдя в сгоревшую квартиру, пожарные обнаружили рыжего кота, шерсть его была покрыта сажей, он лежал без сознания – как и хозяин, кот пострадал от отравления дымом.

Парамедикам удалось реанимировать пострадавшего кота, после чего его направили в муниципальную ветеринарную клинику для дальнейшего лечения.

Отметим, что парамедики МАДА не впервые спасают после пожаров не только людей, но и домашних животных.

Израиль
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