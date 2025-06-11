В отеле в Тверии двое мужчин в трусах "играли в войну", один был вооружен пистолетом Glock. Видео

Полиция сообщает о завершении расследования необычного дела: 28 мая в Тверии были арестованы двое мужчин, которые "играли в войну" в отеле, видимо находясь под воздействием наркотиков, и один из них был вооружен.

По этому в качестве подозреваемых проходят 37-летний житель Модиина и 42-летний житель Лода. Следствием установлено, что в ходе "игры" один из них был вооружен пистолетом Glock с полным магазином, который он направлял на сотрудников и посетителей гостиницы. Эти действия были зафиксированы камерой наблюдения. К сообщению полиции прилагается видеозапись.

Когда на место происшествия прибыл сотрудник службы безопасности отеля, один из подозреваемых выбросил пистолет на лестнице запасного выхода.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обыскали автомобиль подозреваемых и нашли в нем полевой бинокль, нож, боеприпасы и различные наркотики.

Ожидается подача обвинительного заключения по этому делу.