В Тель-Авиве электросамокатом сбит актер Эли Данкер
время публикации: 11 июня 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 20:03
На улице Буграшов в Тель-Авиве в ДТП с электросамокатом сбит 76-летний актер Эли Данкер, отец певца Рана Данкера. По информации "Мако", Данкер-старший получил множественные травмы и был доставлен в больницу "Ихилов".
Днем ранее в своем Instagram Эли Данкер сообщил о смерти своей матери.
Эли Данкер снялся в десятках фильмов, зрителям он наиболее известен по картинам "Взять живым или мертвым" (1987), "Неоспоримый-2" (2006), а также по одной из центральных ролей в российском фильме "Виктор" (2014).
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