В Тель-Авиве электросамокатом сбит актер Эли Данкер

На улице Буграшов в Тель-Авиве в ДТП с электросамокатом сбит 76-летний актер Эли Данкер, отец певца Рана Данкера. По информации "Мако", Данкер-старший получил множественные травмы и был доставлен в больницу "Ихилов".

Днем ранее в своем Instagram Эли Данкер сообщил о смерти своей матери.

Эли Данкер снялся в десятках фильмов, зрителям он наиболее известен по картинам "Взять живым или мертвым" (1987), "Неоспоримый-2" (2006), а также по одной из центральных ролей в российском фильме "Виктор" (2014).