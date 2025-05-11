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Израиль

Подросток пострадал, не справившись с управлением электросамокатом в Тель-Авиве

ДТП
время публикации: 11 мая 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 21:30
Подросток пострадал, не справившись с управлением электросамокатом в Тель-Авиве
Пресс-служба МАДА

На улице Ханох в Тель-Авиве 16-летний подросток, не справившись с управлением электросамокатом, упал на большой скорости. Он получил тяжелые травмы грудной клетки и конечностей.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

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