Подросток пострадал, не справившись с управлением электросамокатом в Тель-Авиве

На улице Ханох в Тель-Авиве 16-летний подросток, не справившись с управлением электросамокатом, упал на большой скорости. Он получил тяжелые травмы грудной клетки и конечностей.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.