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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы десятки целей. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июня 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 14:31
ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы десятки целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки с земли и с воздуха в Газе были атакованы десятки целей.

Среди атакованных целей: отдельные боевики и группы террористов, здания военного назначения, штабы, наблюдательные и снайперские позиции, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

В частности, силы 252-й дивизии 10 июня атаковали нескольких террористов, которые заносили оружие в здание. Кроме того, была уничтожена мастерская ХАМАСа, в которой производили оружие.

Бойцы 179-й бригады взорвали ряд зданий военного назначения, принадлежавших ХАМАСу. Зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии боеприпасов в этих зданиях.

Израиль
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