ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы десятки целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки с земли и с воздуха в Газе были атакованы десятки целей.

Среди атакованных целей: отдельные боевики и группы террористов, здания военного назначения, штабы, наблюдательные и снайперские позиции, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

В частности, силы 252-й дивизии 10 июня атаковали нескольких террористов, которые заносили оружие в здание. Кроме того, была уничтожена мастерская ХАМАСа, в которой производили оружие.

Бойцы 179-й бригады взорвали ряд зданий военного назначения, принадлежавших ХАМАСу. Зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии боеприпасов в этих зданиях.