Коалиционный кризис: в Кнессете идут переговоры

В Кнессете продолжаются переговоры между руководством коалиции и ультраортодоксальными фракций по вопросу о законе о призыве.

Глава ШАС Арье Дери ведет прямые переговоры с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни. Дери убеждает своего коллегу согласиться на отсрочку голосования по роспуску Кнессета на неделю.

Одновременно проходит встреча юридического советника Кнессета Сагит Афик с депутатами Яаковом Ашером и Ури Маклебом ("Яадут а-Тора"), а также с представителями ШАС Ариэлем Атиасом и Иноном Азулаем. В ходе встречи обсуждаются параграфы закона о призыве в попытке прийти к согласованным формулировкам, которые позволят юридическому советнику Кнессета представлять этот законопроект в парламентских и судебных инстанциях. На данный момент есть прогресс на переговорах, однако нет решения.

Пленарное заседание Кнессета продолжается. Неясно, когда состоится голосование.

Ранее оппозиционные партии приняли решение вынести законопроект о роспуске Кнессета на голосование, несмотря на то, что не гарантировано его утверждение. В случае провала законопроекта, его нельзя будет выносить вновь на рассмотрение в течение шести месяцев. Глава НДИ Авигдор Либерман настаивал на вынесении законопроекта на голосование без связи с позицией ШАС.

В то же время, в "Еш Атид" предлагали выжидать и действовать в зависимости от того, есть ли шанс на утверждение законопроекта в предварительном чтении. После короткого совещания глав оппозиционных партий было принято единогласное решение выносить законопроект на голосование.

Одновременно коалиция представила десятки законопроектов, чтобы по возможности затянуть заседание. Фракция "Яадут а-Тора" согласилась поддержать пять законопроектов, чтобы дать коалиции время для переговоров.