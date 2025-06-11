Возможный роспуск Кнессета: переговоры и подсчеты перед драматическим голосованием

В коалиции и в оппозиции готовятся к голосованию по закону о роспуске Кнессета, которое должно состояться 11 июня.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидеры коалиции продолжают оказывать давление на депутатов от ультраортодоксальных фракций, убеждая их, по меньшей мере, отложить голосование на неделю. Как сообщает "Кан", окончательное решение по этому вопросу примут раввины "Дегель а-Тора". Они проведут телефонное совещание в ближайшие часы. Шансы на изменение их позиции невысоки.

Премьер-министр и секретарь правительства Йоси Фукс ведут переговоры с представителями ШАС и "Дегель а-Тора". Сообщается, что они не пытаются убедить хасидскую партию "Агудат Исраэль" изменить позицию, так как понимают, что Гольдкнопф в любом случае проголосует за роспуск Кнессета.

В качестве доводов против роспуска Кнессета Нетаниягу использует военно-политические и юридические доводы. Как сообщает "Кан" со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, Нетаниягу призывает ультраортодоксов "проявить ответственность" на фоне продолжающейся войны в Газе и ситуации на переговорах с Ираном.

Нетаниягу и Фукс также напоминают, что утверждение закона о роспуске Кнессета в предварительном чтении может привести к тому, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара объявит правительство переходным, что не позволит принять закон о призыве или, что особенно важно для Арье Дери, продолжить назначение раввинов городов.

Нетаниягу продолжает и попытки убедить главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна согласиться на компромиссы. Одной из тем, по которой есть разногласия, является вопрос о том, когда начнут действовать санкции в отношении уклоняющихся от службы. Эдельштейн требует, чтобы санкции начали действовать сразу после окончания первого призыва. Ультраортодоксы требуют годичного "карантина" между завершением призыва и началом действия санкций. Как сообщает Ynet, в ходе встречи с Эдельштейном Нетаниягу предложил свою формулу, согласно которой формально действие санкций начнется незамедлительно в конце года призыва, но ультраортодоксы получат некий период "приспособления", что на практике отложит начало этапа, когда за уклонение от службы следует наказание. Реакция Эдельштейна на это предложение неясна.

В оппозиции также обсуждают дальнейшие шаги. В оппозиционных партиях опасаются, что коалиция в последний момент провалит законопроект о роспуске Кнессета. В этом случае вторично законопроект можно подавать только через полгода. В партии "Наш дом Израиль" твердо намерены подавать законопроект, даже если ШАС не поддержит его, однако могут отказаться от этого намерения, если за законопроект не проголосует "Яадут а-Тора". В 10:00 начнется заседание глав оппозиционных партий, в ходе которого будет принято решение о действиях оппозиции. Координатор оппозиции Мерав Бен-Ари ("Еш Атид") заявила, что решение, которое будет принято, обяжет всех депутатов от оппозиционных партий.

Пленарное заседание Кнессета откроется в 11:00. В коалиции намерены вынести на рассмотрение десятки законопроектов, чтобы затянуть заседание и, по возможности, отложить голосование по роспуску Кнессета. Оппозиция отозвала большинство своих законопроектов, чтобы ограничить время, которое есть у коалиции для того, чтобы прийти к компромиссу.