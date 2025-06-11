Подтверждена ликвидация лидера террористов в Тамуне. Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию главы террористической организации в Тамуне, к югу от Тубаса, на востоке Самарии. Еще двое подозреваемых в терроре были задержаны.

Задержанные переданы для допроса следователям ШАБАКа.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, операция в Тамуне была проведена полицейским спецназом ЯМАМ. Лидер террористов был застрелен при попытке скрыться.

Ранее сообщалось, что в Тамуне израильскими военными был убит Раик Абд ар-Рахман Садик Башарат, лидер местных террористов.

Источники в ПА также сообщали, что в ходе операции в Шхеме израильскими военными были убиты двое местных боевиков – братья Нидаль и Халид Абу Амирэ. Военные действовали в Старом городе (Касба) и на востоке Шхема. Задержано множество подозреваемых. Утром основные силы ЦАХАЛа были выведены из Шхема.