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Израиль

Подтверждена ликвидация лидера террористов в Тамуне. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 11 июня 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 12:53
Подтверждена ликвидация лидера террористов в Тамуне
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию главы террористической организации в Тамуне, к югу от Тубаса, на востоке Самарии. Еще двое подозреваемых в терроре были задержаны.

Задержанные переданы для допроса следователям ШАБАКа.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, операция в Тамуне была проведена полицейским спецназом ЯМАМ. Лидер террористов был застрелен при попытке скрыться.

Ранее сообщалось, что в Тамуне израильскими военными был убит Раик Абд ар-Рахман Садик Башарат, лидер местных террористов.

Источники в ПА также сообщали, что в ходе операции в Шхеме израильскими военными были убиты двое местных боевиков – братья Нидаль и Халид Абу Амирэ. Военные действовали в Старом городе (Касба) и на востоке Шхема. Задержано множество подозреваемых. Утром основные силы ЦАХАЛа были выведены из Шхема.

Израиль
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