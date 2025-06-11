В Самарии ликвидированы трое террористов, включая лидера боевиков в Тамуне

В Тамуне, к югу от Тубаса (восточная Самария), израильскими военными был убит Раик Абд ар-Рахман Садик Башарат. Судя по имеющимся данным, он был лидером местных террористов.

Источники в ПА также сообщают, что в ходе операции в Шхеме израильскими военными были убиты двое местных боевиков – братья Нидаль и Халид Абу Амирэ. Военные действовали в Старом городе (Касба) и на востоке Шхема. Задержано множество подозреваемых. Утром основные силы ЦАХАЛа были выведены из Шхема.