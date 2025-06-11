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Израиль

В Самарии ликвидированы трое террористов, включая лидера боевиков в Тамуне

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 11:11
В Самарии ликвидированы трое террористов, включая лидера боевиков в Тамуне
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Тамуне, к югу от Тубаса (восточная Самария), израильскими военными был убит Раик Абд ар-Рахман Садик Башарат. Судя по имеющимся данным, он был лидером местных террористов.

Источники в ПА также сообщают, что в ходе операции в Шхеме израильскими военными были убиты двое местных боевиков – братья Нидаль и Халид Абу Амирэ. Военные действовали в Старом городе (Касба) и на востоке Шхема. Задержано множество подозреваемых. Утром основные силы ЦАХАЛа были выведены из Шхема.

Израиль
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