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Израиль

Увольнение Баарав-Миары: БАГАЦ потребовал ответа от правительства

Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 10:52
Увольнение Баарав-Миары: БАГАЦ потребовал ответа от правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отдал распоряжение правительству не позднее 15 июня дать ответ на иск против решения об увольнении юридического советника правительства.

Напомним, что сразу после того, как правительство приняло решение об увольнении Гали Баарав-Миары в обход комиссии по назначению высокопоставленных фигур, был подан иск в БАГАЦ с требованием объявить эту процедуру незаконной.

Судья Ноам Солберг потребовал также от юридического советника правительства ответить, готова ли она предоставить правительству возможность взять независимого адвоката. Гали Баарав-Миара не станет представлять правительство в иске по вопросу о ее собственном увольнении.

Израиль
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