Правительство проголосовало за ускоренное увольнение Баарав-Миары

Правительство утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару без обсуждения этого вопроса специальной комиссией по назначению высокопоставленных фигур.

Следующим этапом должны быть слушания, которые всегда предшествуют увольнению. В отсутствие комиссии слушания будет проводить группа министров. По сообщению журналиста Амита Сегаля, в нее войдут министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр диаспоры Амихай Шикли, министр науки и технологии Гила Гамлиэль и министр по делам религий Михаэль Малкиэли.

В ходе заседания министр транспорта Мири Регев заявила, что Баарав-Миара – не юридический советник, а политический игрок. "Мы должны были уволить ее сразу после прихода к власти, однако лучше поздно, чем никогда", – сказала она.

Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не принимал участия в заседании правительства, так как не имеет права вмешиваться в работу юридической системы. Гали Баарав-Миара предпочла не принимать участия в заседании. Так же поступил министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС). Остальные министры проголосовали за увольнение Гали Баарав-Миары.

Сразу после голосования, были поданы апелляции в БАГАЦ. Ожидается, что БАГАЦ заблокирует это решение.