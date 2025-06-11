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Израиль

Допрос Нетаниягу был прерван из-за недомогания премьера

Биньямин Нетаниягу
Судебные решения
Суд
время публикации: 11 июня 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 11:50

В окружном суде Тель-Авива завершился очередной день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос продолжался не более часа. Глава правительства объявил, что плохо себя чувствует, и допрос

был прерван.

В Кнессете говорят о том, что недомогание не мешает Нетаниягу принимать непосредственное участие в попытках разрешить коалиционный кризис. Предполагается, что в ближайшее время Нетаниягу приедет в Кнессет.

Израиль
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