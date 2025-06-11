Допрос Нетаниягу был прерван из-за недомогания премьера
время публикации: 11 июня 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 11:50
В окружном суде Тель-Авива завершился очередной день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Допрос продолжался не более часа. Глава правительства объявил, что плохо себя чувствует, и допрос
был прерван.
В Кнессете говорят о том, что недомогание не мешает Нетаниягу принимать непосредственное участие в попытках разрешить коалиционный кризис. Предполагается, что в ближайшее время Нетаниягу приедет в Кнессет.