Допрос Нетаниягу был прерван из-за недомогания премьера

В окружном суде Тель-Авива завершился очередной день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос продолжался не более часа. Глава правительства объявил, что плохо себя чувствует, и допрос

был прерван.

В Кнессете говорят о том, что недомогание не мешает Нетаниягу принимать непосредственное участие в попытках разрешить коалиционный кризис. Предполагается, что в ближайшее время Нетаниягу приедет в Кнессет.