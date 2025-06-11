Оппозиция приняла решение вынести на голосование законопроект о роспуске Кнессета

Оппозиционные фракции в Кнессете опубликовали совместное заявление. "Главы фракций оппозиции решили вынести на голосование на пленарном заседании парламента законопроект о роспуске Кнессета. Решение принято единогласно и является обязательным для всех фракций. Кроме того, по согласованию между всеми фракциями, было решено снять с повестки дня запросы и законодательные инициативы оппозиции – чтобы сосредоточить все усилия на одной цели: свержении правительства", – говорится в заявлении.

Заседание глав оппозиционных партий продолжалось не более получаса.

Ультраортодоксальные партии до сих пор не приняли решения, как голосовать по законопроекту.