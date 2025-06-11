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Израиль

Оппозиция приняла решение вынести на голосование законопроект о роспуске Кнессета

Кнессет
Оппозиция
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 10:55
Оппозиция приняла решение вынести на голосование законопроект о роспуске Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Оппозиционные фракции в Кнессете опубликовали совместное заявление. "Главы фракций оппозиции решили вынести на голосование на пленарном заседании парламента законопроект о роспуске Кнессета. Решение принято единогласно и является обязательным для всех фракций. Кроме того, по согласованию между всеми фракциями, было решено снять с повестки дня запросы и законодательные инициативы оппозиции – чтобы сосредоточить все усилия на одной цели: свержении правительства", – говорится в заявлении.

Заседание глав оппозиционных партий продолжалось не более получаса.

Ультраортодоксальные партии до сих пор не приняли решения, как голосовать по законопроекту.

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