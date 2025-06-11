В Хадере выявлен очередной бордель с массажным кабинетом

Полиция сообщает о выявлении в Хадере на улице А-Гиборим квартиры в жилом доме, которая была превращена в бордель. Были задержаны шестеро клиентов этого заведения, каждому из которых был выписан штраф 2000 шекелей.

Также задержаны для допроса двое подозреваемых в управлении этим домашним борделем.

Квартира была опечатана после обыска.

О задержании кого-либо из работниц борделя не сообщается.

Судя по снимку, предоставленному пресс-службой полиции, в борделе был массажный кабинет.

Напомним, с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий покупать услуги секс-индустрии (закон был принят в 2018 году). Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составляет 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 шекелей за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей. Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

13 мая 2025 года законопроект о запрете на потребление проституции был единогласно одобрен Кнессетом в первом чтении. Ожидается, что закон утвердят во втором и третьем чтениях до истечения срока действия текущего временного постановления.