Понедельник, 11 марта 2024 года, 157-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

adv_12 incontent_1

157-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили на израильской территории 253 человека. В настоящее 134 похищенных (живых и мертвых) находятся в Газе. Среди них: четыре человека находятся в плену у ХАМАСа с 2014 года; 130 человек, похищенных 07.10.2023 – 111 мужчин (в их числе двое маленьких детей) и 19 женщин – 119 граждан Израиля и 11 иностранцев (восемь из Таиланда, один из Непала, один из Танзании, один гражданин Франции и Мексики). Еще одна израильтянка считается пропавшей без вести. Тела 33 похищенных удерживаются ХАМАСом в Газе (включая похищенных в 2014 году).

adv_13 m_ar_1

Освобождены/спасены 123 человека: пять израильтян были спасены до первого этапа обмена с ХАМАСом, 81 израильтянин и 24 иностранца были освобождены в ходе первого этапа обмена с ХАМАСом (с 24 по 30 ноября 2023 года), восемь похищенных были убиты ХАМАСом и их тела были найдены и вывезены силами ЦАХАЛа, трое заложников были случайно убиты военнослужащими ЦАХАЛа, двое заложников были спасены в ходе спецоперации 12.02.2024.

adv_14 incontent_2

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

adv_15 m_ar_2

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

adv_16 incontent_3

В Израиле около 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

adv_17 m_ar_3

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 248 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы не менее 13000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 240 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и ХАМАСа в Ливане).

adv_18 incontent_4

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по март 2024 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены более 14000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Тысячи ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

adv_19 m_ar_4

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

adv_20 incontent_5

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 30000 убитых с начала войны и примерно 70500 раненых.

adv_21 m_ar_5

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

adv_22 m_ar_6

00:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в Аль-Зауайде (центральная часть сектора).

Источники в Газе сообщают о взрывах в Нусейрате (центральная часть сектора).

adv_23 m_ar_7

Палестинские источники: ЦАХАЛ стягивает силы в Шхем, происходят столкновения между военными и местными жителями.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в районе деревни Аль-Салам, недалеко от Рафаха и границы с Египтом.

Последний сигнал тревоги о возможном обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 21:59 7 марта (9 марта около 20:40 в одном из кибуцев на территории регионального совета Шаар а-Нагев разорвалась ракета, тревоги не было). Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 16:40 10 марта. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.