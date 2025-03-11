В "Яадут а-Тора" признают: закона о призыве не будет

Закон, упорядочивающий освобождение от службы учащихся йешив, не будет принят в дни нынешнего правительства.

Как сообщает "Кан", об этом в закрытых беседах говорят высокопоставленные представители "Яадут а-Тора". По словам анонимных источников в партии, ультраортодоксы уже готовятся к тому, что финансовый ущерб, понесенный ими в связи с решениями БАГАЦа и юридического советника правительства, компенсирован не будет.

Речь идет в первую очередь о прекращении субсидирования яслей и детских садов для семей учащихся йешив, которые уклоняются от службы.

В ультраортодоксальной среде начали поиски альтернативных источников финансирования. В первую очередь, там рассчитывают на пожертвования из-за рубежа.

Несмотря на отсутствие закона о призыве, депутаты от "Дегель а-Тора" намерены проголосовать за проект бюджета во втором и третьем чтениях.

Двое представителей "Агудат Исраэль" – Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер – намерены голосовать против бюджета.