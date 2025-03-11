"Дело на полмиллиона": 79-летний Леонид Ротштейн снимал деньги по карточкам жертв

Полиция сообщила о завершении расследования в отношении 79-летнего Леонида Ротштейна, задержанного месяц назад по подозрению в том, что он был соучастником мошеннической деятельности, жертвами которой стало множество пожилых русскоязычных израильтян. Общая сумма ущерба – около 500 тысяч шекелей.

Схема мошенничества была стандартной: к пожилым людям звонили из "компании связи" и по-русски предлагали "помочь" с решением технических проблем, загрузив некую программу на свой телефон (достаточно было кликнуть по присланной ссылке). После загрузки этой программы мошенники получали доступ к мобильному телефону и личным данным, что зачастую давало им возможность от имени владельца телефонного номера совершать покупки и банковские транзакции. Если через телефон не удавалось получить доступ к счету, то мошенники звонили снова, на сей раз представляясь сотрудниками банка или полиции, сообщали потенциальным жертвам, что они стали жертвами мошенников и теперь "должны сотрудничать", чтобы не потерять деньги. Их просили передать кредитные карты и наличные деньги посыльному от имени "полиции".

Выявлены 35 пострадавших – каждый из которых потерял от 3000 до 80000 шекелей.

В сообщении полиции сказано, что Леонид Ротштейн дал признательные показания. Судя по видеозаписям камер наблюдения, опубликованным полицией, Ротштейн снимал наличные деньги в банкоматах, пользуясь кредитными карточками жертв мошенничества. При этом Ротштейн явно получал инструкции по мобильному телефону, то есть он был одним из исполнителей, но не организатором мошенничества.

Отметим, что зачастую мошенники, "целевой аудиторией" которых являются пожилые русскоговорящие граждане, не владеющие ивритом, привлекают к своей деятельности людей старшего возраста. По всей видимости, старики вызывают больше доверия у стариков.