Отчет госконтролера: государство Израиль потерпело провал в управлении концессией на Мертвом море

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 11 марта всесторонний отчет, раскрывающий проблемы в управлении концессией на разработку Мертвого моря, а также отсутствие эффективного контроля за промышленной деятельностью в сферах охраны окружающей среды и использования государственных земель.

Отчет выявляет десятилетия управленческих провалов, характеризующихся бездействием государственных органов, отсутствием надлежащего регулирования, неэффективным надзором и продолжающимися нарушениями, которые наносят ущерб одному из важнейших природных сокровищ Израиля.

Основные выводы отчета:

1. Отсутствие экологического регулирования: в течение десятилетий лицензии на деятельность промышленных предприятий на Мертвом море не обновлялись с учетом экологических требований. Кроме того, деятельность концессионера за пределами промышленных площадок велась без каких-либо экологических условий и стандартов. Это привело к загрязнениям, авариям и значительным экологическим последствиям.

2. Системные провалы в контроле добычи полезных ископаемых: министерство энергетики на протяжении десятилетий практически не контролировало объемы и способы добычи ресурсов, не собирало информацию о масштабах добычи, не требовало платы за добытые материалы. По расчетам госконтролера, только за последнее десятилетие из-за этого бюджет недополучил более 120 миллионов шекелей.

3. Игнорирование проблемы промышленных отходов: каждый год производятся миллионы тонн промышленных отходов, которые скапливаются на территории концессии, образуя масштабные экологические и ландшафтные нарушения. При этом министерство охраны окружающей среды годами не требовало системного решения проблемы и не взимало обязательные сборы за захоронение отходов. По расчетам госконтролера, за 2023 год сумма такого сбора могла бы составить от 90 до 135 миллионов шекелей.

4. Провалы в управлении землями: Управление земель Израиля (РЕМИ) не урегулировало юридический статус многих территорий в зоне концессии, не добилось изменения статуса земель, на которых ведется промышленная деятельность, и не взыскивало арендные платежи за использование этих участков, хотя они содержат природные и культурные ценности. Более того, около 250 км² осушенных участков Мертвого моря, где построены промышленные объекты, также остались без четкого юридического статуса.

5. Ущерб экосистемам: проверка выявила многолетние утечки загрязняющих веществ в природные заповедники, в том числе в заповедник Иудейской пустыни и долину ручья Цеелим. Случаи загрязнения привели к засолению почв, гибели редких видов растений и животных, а также разрушению экосистем. Несмотря на масштаб ущерба, обязательных требований по предотвращению таких аварий и устранению их последствий установлено не было.

6. Отсутствие взаимодействия между государственными органами: Доклад показывает отсутствие координации и обмена данными между всеми ответственными ведомствами – министерством охраны окружающей среды, министерством энергетики, Управлением земель Израиля, местными органами власти, Управлением водных ресурсов и другими. Эта ситуация привела к тому, что полномочия по надзору и контролю либо не выполнялись, либо дублировались без результата.

Рекомендации государственного контролера:

- Министерству финансов, которое возглавляет процесс подготовки новой концессии, необходимо срочно совместно с министерством охраны окружающей среды, министерством энергетики и Управлением земель Израиля исправить выявленные недостатки, усилить надзор, урегулировать вопросы пользования природными ресурсами и ввести четкие экологические и экономические требования к будущему концессионеру.

- Следует рассмотреть создание специального государственного органа, который будет централизованно управлять зоной концессии, контролировать выполнение экологических норм, следить за рациональным использованием ресурсов и обеспечивать интересы общества.

- На фоне выявленных нарушений рекомендуется также проверить, нет ли аналогичных сбоев в регулировании деятельности других крупных промышленных предприятий в Израиле.

- Государственный контролер подчеркивает, что, учитывая масштабы использования природных ресурсов, экологические риски и значение Мертвого моря для государства, необходимо рассмотреть возможность распространения полномочий государственного аудита непосредственно на деятельность концессионера, чтобы обеспечить прозрачность и ответственность его работы.