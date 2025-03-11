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Израиль

Подростки обокрали магазин одежды в "Сароне", украв вещи на 65 тысяч шекелей

Расследование
Полиция
Тель-Авив
время публикации: 11 марта 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 15:50

Полиция сообщает о раскрытии кражи в магазине спортивной одежды на территории коммерческого комплекса "Сарона" в Тель-Авиве: трое подростков, "отжав" створчатые двери, пробрались в магазин Nike, украли значительное количество одежды и скрылись с места преступления.

Инцидент произошел около трех месяцев назад: несовершеннолетние в возрасте 15-16 лет из центрального района страны ночью 10 декабря открыли дверь магазина, силой раздвинув створки в стороны, проникли в магазин, украли множество предметов одежды, после чего спрятали ее в районе комплекса и скрылись.

Через несколько часов они вернулись к тому месту, где спрятали краденое, сложили одежду в непрозрачные мусорные пакеты и покинули место преступления. По данным магазина, общая стоимость похищенных вещей достигает 65 тысяч шекелей.

Расследованием занимался центральный отдел полиции с применением различных технологических и других средств, и в начале месяца подозреваемые были задержаны. Суд несколько раз продлевал срок их содержания под стражей, и в понедельник, 10 марта, в мировой суд Тель-Авива было подано обвинительное заключение против них. Несовершеннолетним вменяется преступный сговор, взлом коммерческого предприятия, кража и умышленное повреждение имущества.

Израиль
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