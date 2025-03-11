ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир сил ПВО подразделения "Бадр" "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юго-западе Ливана Хасана Аббаса Изз ад-Дина, командира сил ПВО подразделения "Бадр" Южного командования "Хизбаллы".

По данным израильских спецслужб, Хасан Аббас Изз ад-Дин руководил попытками восстановления системы противовоздушной обороны "Хизбаллы" после того, как ей был нанесен существенный ущерб в результате атак ЦАХАЛа. В последнее время он занимался модернизацией систем ПВО группировки, что представляло угрозу для израильских БПЛА.

Ранее телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю, следовавшему по прибрежной дороге к югу от Сайды (Сидона), на юго-западе Ливана.