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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир сил ПВО подразделения "Бадр" "Хизбаллы"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 11 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 18:15
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир сил ПВО подразделения "Бадр" "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юго-западе Ливана Хасана Аббаса Изз ад-Дина, командира сил ПВО подразделения "Бадр" Южного командования "Хизбаллы".

По данным израильских спецслужб, Хасан Аббас Изз ад-Дин руководил попытками восстановления системы противовоздушной обороны "Хизбаллы" после того, как ей был нанесен существенный ущерб в результате атак ЦАХАЛа. В последнее время он занимался модернизацией систем ПВО группировки, что представляло угрозу для израильских БПЛА.

Ранее телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по автомобилю, следовавшему по прибрежной дороге к югу от Сайды (Сидона), на юго-западе Ливана.

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