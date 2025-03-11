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Израиль

Израиль и Ливан при поддержке США начинают обсуждение границ и зон контроля

Ливан
время публикации: 11 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 17:15
Израиль и Ливан при поддержке США начинают обсуждение границ и зон контроля
AP Photo/Bilal Hussein

Из канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщили, что ранее во вторник, 11 марта, в Накуре (Ливан) состоялась четырехсторонняя встреча с участием представителей ЦАХАЛа, представителей Ливана, США и Франции.

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании трех совместных рабочих групп, которые будут разрабатывать программу стабилизации региона. В частности, их деятельность будет касаться следующих вопросов: пять районов на юге Ливана, которые контролируются Израилем, обсуждение по теме "синей" линии и спорных населенных пунктов, а также проблема ливанских задержанных, которые содержатся в Израиле.

При согласовании с США в качестве жеста доброй воли в отношении нового президента Ливана Израиль согласился освободить пятерых ливанских задержанных.

Израиль
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