Израиль и Ливан при поддержке США начинают обсуждение границ и зон контроля

Из канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщили, что ранее во вторник, 11 марта, в Накуре (Ливан) состоялась четырехсторонняя встреча с участием представителей ЦАХАЛа, представителей Ливана, США и Франции.

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании трех совместных рабочих групп, которые будут разрабатывать программу стабилизации региона. В частности, их деятельность будет касаться следующих вопросов: пять районов на юге Ливана, которые контролируются Израилем, обсуждение по теме "синей" линии и спорных населенных пунктов, а также проблема ливанских задержанных, которые содержатся в Израиле.

При согласовании с США в качестве жеста доброй воли в отношении нового президента Ливана Израиль согласился освободить пятерых ливанских задержанных.