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Израиль

В Дженине ликвидированы трое террористов, задержаны 10 подозреваемых, среди них командир боевиков

время публикации: 11 марта 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 11:00
В Дженине ликвидированы трое террористов, задержаны 10 подозреваемых, среди них командир боевиков
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК заявляют, что в районе Дженина бойцами спецподразделений ЯМАМ и "Дувдеван" были ликвидированы вооруженные террористы, задержан один из лидеров местной террористической группировки.

Уничтожены два автомобиля боевиков, оснащенных для ведения боевых действий.

Операции проводились в Дженине и Кабатии (к югу от Дженина).

Сообщается о задержании десяти террористов, включая Лиуа Джаза – одного из командиров местных боевиков. Трое террористов были уничтожены.

С израильской стороны потерь нет.

Израиль
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