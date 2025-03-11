В Дженине ликвидированы трое террористов, задержаны 10 подозреваемых, среди них командир боевиков
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 11:00
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК заявляют, что в районе Дженина бойцами спецподразделений ЯМАМ и "Дувдеван" были ликвидированы вооруженные террористы, задержан один из лидеров местной террористической группировки.
Уничтожены два автомобиля боевиков, оснащенных для ведения боевых действий.
Операции проводились в Дженине и Кабатии (к югу от Дженина).
Сообщается о задержании десяти террористов, включая Лиуа Джаза – одного из командиров местных боевиков. Трое террористов были уничтожены.
С израильской стороны потерь нет.