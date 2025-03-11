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Израиль

Университет имени Бен-Гуриона вернул к работе преподавателя, оскорбившего солдат ЦАХАЛа

Университеты
ЦАХАЛ
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 10:48
Университет имени Бен-Гуриона вернул к работе преподавателя, оскорбившего солдат ЦАХАЛа
Michael Giladi/Flash90

Руководство университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве распорядилось вернуть к работе доктора Себастьяна Бен-Даниэля. Он был отстранен от преподавания в связи с публикацией оскорблений в адрес военнослужащих ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях Себастьян Бен-Даниэль, который пишет под псевдонимом Джон Браун, называл солдат ЦАХАЛа "детоубийцами", а всех религиозных – "полным дерьмом". Организации "Им тирцу" и "Бецалмо" призывали к увольнению лектора.

Президент университета профессор Даниэль Хаймович днем ранее опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что высказывания лектора не отражают ценностей университета. Однако отметил, что все скандальные высказывания были опубликованы под псевдонимом, они не были сделаны в рамках его академической деятельности, что делает решение вопроса более сложным.

Сам Себастьян Бен-Даниэль извинился перед студентами.

Ректор университета ознакомился с жалобами и принял решение возобновить работу Бен-Даниэля в университете. По мнению ректора, Бен-Даниэль осознал, что стиль его высказываний может оскорбить студентов. "Он также с готовностью участвовал в изучении обстоятельств происшествия", – говорится в решении ректора.

Шай Глик, генеральный директор организации "Бенцалмо", подал официальную жалобу против университета. "Необходима серьезная и тщательная проверка этого инцидента. Необходим ответ на вопрос, не является ли решение университета нарушением устава учебного заведения", – говорится в жалобе.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

Лектор университета им.Бен-Гуриона, назвавший солдат "детоубийцами", отстранен от работы