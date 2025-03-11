Университет имени Бен-Гуриона вернул к работе преподавателя, оскорбившего солдат ЦАХАЛа

Руководство университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве распорядилось вернуть к работе доктора Себастьяна Бен-Даниэля. Он был отстранен от преподавания в связи с публикацией оскорблений в адрес военнослужащих ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях Себастьян Бен-Даниэль, который пишет под псевдонимом Джон Браун, называл солдат ЦАХАЛа "детоубийцами", а всех религиозных – "полным дерьмом". Организации "Им тирцу" и "Бецалмо" призывали к увольнению лектора.

Президент университета профессор Даниэль Хаймович днем ранее опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что высказывания лектора не отражают ценностей университета. Однако отметил, что все скандальные высказывания были опубликованы под псевдонимом, они не были сделаны в рамках его академической деятельности, что делает решение вопроса более сложным.

Сам Себастьян Бен-Даниэль извинился перед студентами.

Ректор университета ознакомился с жалобами и принял решение возобновить работу Бен-Даниэля в университете. По мнению ректора, Бен-Даниэль осознал, что стиль его высказываний может оскорбить студентов. "Он также с готовностью участвовал в изучении обстоятельств происшествия", – говорится в решении ректора.

Шай Глик, генеральный директор организации "Бенцалмо", подал официальную жалобу против университета. "Необходима серьезная и тщательная проверка этого инцидента. Необходим ответ на вопрос, не является ли решение университета нарушением устава учебного заведения", – говорится в жалобе.