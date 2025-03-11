Наложен запрет на публикацию деталей дела "Катаргейт"

Мировой суд в Ришон ле-Ционе наложил полный запрет на публикацию подробностей дела о связях советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу с катарскими компаниями.

Запрет будет действовать до 4 апреля. В соответствии с ним, запрещена публикация каких-либо деталей расследования, имен подозреваемых и материалов дела. Помимо прочего, запрет касается и социальных сетей.

22 февраля юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман приняли решение начать расследование информации о связях между лицами, работающими в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу и лицами, связанными с государством Катар.

Расследование проводится полицией и ШАБАКом.

Напомним, ранее ШАБАК сообщал, что проводит проверку подозрений в связях некоторых "сотрудников канцелярии премьер-министра" с Катаром, а также то, как в министерстве главы правительства и в других министерствах обеспечивается хранение секретных сведений.

Заявление было опубликовано после того, как депутаты Гилад Карив и Наама Лазими (оба из партии "А-Демократим") обратились в ШАБАК с вопросом, намерены ли они расследовать подозрения. Речь идет о публикации в газете "Гаарец", согласно которой советники премьер-министра Йонатан Урих и Исраэль Айнхорен поддерживали деловые контакты с катарскими компаниями.