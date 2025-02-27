ШАБАК и полиция начинают расследование "Катаргейта"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и госпрокурор Амит Айсман после совещания с представителями руководства полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) приняли решение начать расследование информации о связях между лицами, работающими в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу и лицами, связанными с государством Катар.

Расследование будет проводиться полицией и ШАБАКом.

Напомним, ранее ШАБАК сообщал, что проводит проверку подозрений в связях некоторых "сотрудников канцелярии премьер-министра" с Катаром, а также то, как в министерстве главы правительства и в других министерствах обеспечивается хранение секретных сведений.

Заявление было опубликовано после того, как депутаты Гилад Карив и Наама Лазими (оба из партии "А-Демократим") обратились в ШАБАК с вопросом, намерены ли они расследовать подозрения. Речь идет о публикации в газете "Гаарец", согласно которой советники премьер-министра Йонатан Урих и Исраэль Айнхорен поддерживали деловые контакты с катарскими компаниями.

Из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу передали: "Нам не привыкать к лживым обвинениям в отношении сотрудников канцелярии. Достаточно вспомнить публикацию подозрений о якобы незаконной записи телефонных разговоров офицера ЦАХАЛа, о якобы фальсификации документов и о якобы шантаже офицера. Все это оказалось fake news. Так будет и на сей раз".