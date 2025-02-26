"Дело на полмиллиона": 79-летний Леонид Ротштейн подозревается в обмане десятков стариков

Полиция сообщила о задержании 79-летнего Леонида Ротштейна по подозрению в том, что он был соучастником мошеннической деятельности, жертвами которой стало множество пожилых русскоязычных израильтян. Общая сумма ущерба – около 500 тысяч шекелей.

В сообщении полиции сказано, что Леонид Ротштейн дал признательные показания.

Судя по опубликованному сообщению, схема мошенничества была стандартной: к пожилым людям звонили из "компании связи" и по-русски предлагали "помочь" с решением технических проблем, загрузив некую программу на свой телефон (достаточно было кликнуть по присланной ссылке). После загрузки этой программы мошенники получали доступ к мобильному телефону и личным данным, что зачастую давало им возможность от имени владельца телефонного номера совершать покупки и банковские транзакции. Если через телефон не удавалось получить доступ к счету, то мошенники звонили снова, на сей раз представляясь сотрудниками банка или полиции, сообщали потенциальным жертвами, что они стали жертвами мошенников и теперь "должны сотрудничать", чтобы не потерять деньги. Их просили передать кредитные карты и наличные деньги посыльному от имени "полиции".

Какую роль во всей этой схеме играл Леонид Ротштейн, полиция не уточняет. Но сообщается, что группа, в которую он входил, обманула 32 стариков – каждый из которых потерял от 3000 до 80000 шекелей.

Леонид Ротштейн был задержан 10 февраля. Срок его содержания под стражей продлен до 27 февраля. Расследование продолжается.

Отметим, что зачастую мошенники, "целевой аудиторией" которых являются пожилые русскоговорящие граждане, не владеющие ивритом, привлекают к своей деятельности людей старшего возраста. По всей видимости, старики вызывают больше доверия у стариков.