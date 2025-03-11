Планы реформ в ЦАХАЛе. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: кадровые перестановки в израильской армии и их влияние на динамику конфликта.

На повестке дня – серия изменений в командном составе ЦАХАЛа, инициированных новым начальником Генштаба. Важнейшие перестановки касаются командующего Южным округом и главы оперативного управления. Генерал-майоры Ярон Финкельман и Одед Басюк, несшие ответственность за события 7 октября 2023 года, покидают свои должности. Вместо них назначены офицеры с боевым опытом, призванные реформировать управление войсками в условиях продолжающегося конфликта.

Как эти кадровые решения повлияют на ход войны? Насколько оправдано решение назначить на ключевые посты новых военачальников?

Кроме того, в ЦАХАЛе идет процесс ликвидации устаревших структур и создания новых подразделений. Восстановление разведывательных рот в танковых бригадах, создание новой танковой бригады и возможное формирование новой пехотной бригады – все эти меры направлены на усиление армии и повышение её боеспособности.

Судя по всему, Израиль не только активно реформирует армию, но и готовится к новым вызовам. Вопросы о войне с Ираном, продолжении операции в Газе и стратегических шагах на северном фронте остаются актуальными. Станут ли кадровые изменения ключом к победе, покажет время.

Смотрите в нашем новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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