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Израиль

Лектор университета им.Бен-Гуриона, назвавший солдат "детоубийцами", отстранен от работы

Беэр-Шева
Университеты
время публикации: 05 марта 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 18:52
Лектор университета им.Бен-Гуриона, назвавший солдат "детоубийцами", отстранен от работы
Michael Giladi/Flash90

Университет имени Бен-Гуриона объявил о том, что приглашенный лектор, доктор Себастьян Бен Даниэль, пишущий под псевдонимом Джон Браун, отстранен от работы за его скандальные высказывания.

В социальных сетях Себастьян Бен-Даниэль называл солдат ЦАХАЛа "детоубийцами", а всех религиозных - "полным дерьмом". Организации "Им тирцу" и "Бецальмо" призывали к увольнению лектора.

Президент университета профессор Даниэль Хаймович днем ранее опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что высказывания лектора не отражают ценностей университета. Однако отметил, что все скандальные высказывания были опубликованы под псевдонимом, они не были сделаны в рамках его академической деятельности, что делает решение вопроса более сложным.

После встречи с ректором университета Себастьян Бен-Даниэль извинился перед студентами.

В сообщении университета уточняется, что лектор отстранен от работы на время разбирательства.

Израиль
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