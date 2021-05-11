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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2021 г., 06:40

ЦАХАЛ: в ответ на ракетные обстрелы атакованы более 130 объектов террористов в Газе

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ЦАХАЛ: в ответ на ракетные обстрелы атакованы более 130 объектов террористов в Газе

Армия обороны Израиля заявляет, что с вечера 10 мая в ответ на запуски сотен ракет из Газы были атакованы более 130 объектов террористов в секторе.

Были задействованы боевые самолеты, вертолеты, танки и артиллерия ЦАХАЛа.

Среди атакованных целей: дом командира батальона террористической организации ХАМАС и структура военной разведки ХАМАСа, позиции боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", заводы и мастерские, где производили оружие и боеприпасы, два "наступательных" туннеля. ЦАХАЛ отмечает, что террористические группировки сознательно размещают свои объекты в местах проживания гражданского населения. Израильские военные принимают меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время своих военных действий.

В официальном сообщении ЦАХАЛа подтверждается, что с вечера 10 мая по территории Израиля из Газы были выпущены около 200 ракет, десятки из них (летевшие на жилые районы) были перехвачены системой ПРО.


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