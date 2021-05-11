Превратятся ли беспорядки в полномасштабную интифаду, станет ясно через неделю. Интервью с арабистом Диной Лиснянской

Нараставшая в последние недели напряженность в Иерусалиме переросла в последние два дня в массовые беспорядки в Иерусалиме и других арабских городах Израиля, и в ракетные обстрелы израильской территории террористическими группировками из сектора Газы.

За оценкой происходящего и комментариями редакция NEWSru.co.il обратилась к арабисту и востоковеду, сотруднику Тель-Авивского и Ариэльского университетов доктору Дине Лиснянской.

Как вы определите то, что происходит сейчас в Израиле? Что это, локальная вспышка или начало третьей "интифады"?

Это решится в течение ближайшей недели, до конца праздника Ид эль-Фитр. Если после него напряженность пойдет на спад, то все закончится, если же нет, то можно будет говорить если не о полной интифаде, то о чем-то близком к этому. И тогда все может затянуться надолго. Причем на этот раз важна именно религиозная, а не национальная составляющая. Арабская молодежь гораздо религиознее поколения своих родителей, и заявления "об угрозе святыне Аль-Аксы" вызывают у нее более острую реакцию. Поэтому дальнейшее во многом зависит, удастся ли снизить именно религиозную напряженность.

В чем причины новой эскалации, и кто стоит за вспышкой насилия?

Многие будут говорить о кризисе власти в Израиле, и это действительно сыграло свою роль, но это отнюдь не главная причина. На самом деле важнейшей причиной вспышки насилия стали стычки в районе Храмовой горы, ставшие следствием распространяющихся в социальных сетях подстрекательских публикаций. Начиная с того самого флэшмоба арабской молодежи в сети Tik-Tok, в котором надо было ударить еврея и убежать. А уже этой ситуацией воспользовались в своих целях Махмуд Аббас, отменивший выборы в парламент автономии под предлогом "защиты Иерусалима", и ХАМАС, "вставший на защиту "Аль-Аксы".

Ваш прогноз по поводу эскалации на юге, в секторе Газы?

Здесь ситуация иная. С одной стороны, ХАМАСу важно добиться того, что называется "кадрами победы". Ему важно показать, что он оказывает решительное влияние на происходящее в Израиле. Поэтому скоро они не успокоятся. С другой стороны, как-только реакции ЦАХАЛа на ракетные обстрелы было присвоено название ("Страж стен"), стало ясно, что на этот раз дело одним днем не ограничится. ЦАХАЛу дали добро на ликвидацию целей, накопившихся в базе целей с прошлого витка конфликта.

Находящийся сейчас у власти в автономии ФАТХ не призывает официально к вооруженному насилию, однако дал добро на него. С другой стороны ХАМАС также заинтересован в обострении ситуации. Как следствие – постоянные попытки терактов против военных и жителей поселений. Уровень напряженности в этом регионе находится на пике.

Вернемся к внутренней ситуации. В Лоде, в Рамле, в Кфар-Манде, в Сахнине и в других местах прошли не просто демонстрации, а попытки линчевать людей. Уровень насилия арабских беспорядков достиг невиданных за последние десятилетия высот. Кто в основном участвует в этих беспорядках?

В основном это арабская молодежь, активно науськиваемая объявленным вне закона Северным крылом Исламского движения. При этом Южное крыло, которое представлено в Кнессете партией РААМ, старается избежать каких-либо резких действий и выступлений. При этом старейшины или стараются отстраниться и умыть руки, или же принимают участие в подстрекательстве. Стоит добавить, что на настрой арабов внутри Израиля сильно повлияла смена курса Эр-Риада, то, что Саудовская Аравия объявила об отказе от движения в сторону нормализации отношений с Израилем.

Беседовал Михаил Шафранов