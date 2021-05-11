ЦАХАЛ начал операцию "Страж стен" против террористов в Газе

Начавшаяся накануне контртеррористическая операция ЦАХАЛа в секторе Газы получила от оперативного управления генерального штаба название "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"). Судя по всему, название взято из названия песни Лиора Фархи на стихи Дана Альмагора, посвященной стенам Старого города в Иерусалиме.

Сколько времени продлится эта операция, неясно. Неизвестно и то, будет ли она проводиться исключительно в Газе или ее география расширится. По многим признакам можно говорить о том, что ХАМАС спровоцировал начало "третьей интифады".

О проведении операции "Страж стен" ЦАХАЛ объявил через пять часов после того, как террористическая организация ХАМАС в Газе заявила о начале операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"), целью которой является "победа в священном Аль-Кудсе" (Иерусалиме).

Напомним, что предыдущая масштабная антитеррористическая операция в Газе ("Нерушимая скала") проводилась ЦАХАЛом летом 2014 года. С тех пор террористы в секторе не только восстановили, но и значительно пополнили арсенал ракет.

Обратная хронология событий 10-11 мая 2021 года

11 мая

08:00. Сигнал "Цева адом" звучал в местном совете Эшколь, в частности в населенных пунктах Амиоз, Охад и Цохар. Сообщается о падении нескольких ракет. Позже сигнал "Цева адом" звучал на КПП "Керем Шалом". Были слышны взрывы.

07:00. Ракеты упали в районе населенных пунктов Кисуфим и Айн а-Шлоша.

Армия обороны Израиля заявляет, что с вечера 10 мая в ответ на запуски сотен ракет из Газы были атакованы более 130 объектов террористов в секторе. Были задействованы боевые самолеты, вертолеты, танки и артиллерия ЦАХАЛа. Среди атакованных целей: дом командира батальона террористической организации ХАМАС и структура военной разведки ХАМАСа, позиции боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", заводы и мастерские, где производили оружие и боеприпасы, два "наступательных" туннеля. ЦАХАЛ отмечает, что террористические группировки сознательно размещают свои объекты в местах проживания гражданского населения. Израильские военные принимают меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время своих военных действий.

В официальном сообщении ЦАХАЛа подтверждается, что с вечера 10 мая по территории Израиля из Газы были выпущены около 200 ракет, десятки из них (летевшие на жилые районы) были перехвачены системой ПРО.

06:00. В результате ракетного обстрела Ашкелона ранения различной степени тяжести от осколков стекла получили шесть человек, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Два человека, мужчины 40 и 63 лет, получили ранения средней степени тяжести. Еще четыре человека ранены легко. Двоим потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

05:00. Сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в городе Ашкелон и в районе Хоф Ашкелон. Был слышен взрыв. Примерно в 5:30 вновь сирены и сигналы тревоги были слышны в Ашкелоне и в районе Хоф Ашкелон. После 5:40 были слышны сирены и сигналы тревоги в Ашкелоне и в районе Эшколь. В Ашкелоне причинен ущерб двум зданиям.

04:00. Сигнал тревоги вновь прозвучал в населенных пунктах местного совета Эшколь, а также в Нетивоте и районе Сдот Негев. Был зафиксирован ракетный обстрел района Хоф Ашкелон.

03:00. Сигнал "Цева адом" был слышен в Сдероте и в населенных пунктах района Шаар а-Негев. Сигнал "Цева адом" был слышен в Сдероте, в населенных пунктах района Шаар а-Негев и местного совета Эшколь.

02:00. Сигнал "Цева адом" был слышен в населенных пунктах местного совета Эшколь около границы Газы. Затем были слышны несколько взрывов. Сигнал "Цева адом" и взрывы были слышны в районе Шаар а-Негев.

01:00. Сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Сдероте, а также кибуцах, расположенных в приграничной зоне. В общей сложности, сигнал тревоги звучал более чем в 15 населенных пунктах.

00:00. Одна из ракет попала в жилой дом в кибуце на территории регионального совета Шаар а-Негев. По данным телеканала, хозяева дома не пострадали, так как успели во время сирены зайти в укрепленную от ракетных обстрелов комнату. Строению причинен существенный ущерб.

Координатор действий правительства в Иудее, Самарии и секторе Газы генерал-майор Расан Элиан распорядился закрыть КПП "Керем Шалом", через который в сектор Газы доставляются грузы. Ранее был закрыт КПП "Эрез".

10 мая

23:00. Продолжились ракетные обстрелы. Сирены прозвучали в Ашкелоне, Сдероте, кибуце Нир Ам, на территории колледжа "Сапир", в кибуце Эрез, а также других населенных пунктах Западного Негева.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение вечера 10 мая был зарегистрирован запуск не менее 150 ракет из сектора Газы.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" в 22:50 сообщила, что во время ракетных обстрелов медицинская помощь потребовалась 10 жителям Негева, которые были доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне. 49-летний мужчина получил легкие ранения осколками стекла. Два человека получили травмы, когда спешили в бомбоубежище. Еще 8 человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

В 21:00 в сторону Ашкелона из сектора Газы было запущено не менее 15 ракет. Была активирована система ПРО "Железный купол".

ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе.

Управление тылом опубликовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне ракетных обстрелов.

В связи с ракетными обстрелами из сектора Газы министр обороны Бени Ганц объявил особое положение в радиусе 80 км от сектора Газы. Особое положение будет действовать ближайшие 48 часов.

С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. Обстрелам подверглись Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот, населенные пункты округа Лахиш и около границы с сектором Газы. Пресс-служба Армии обороны сообщила, что в сторону Иерусалима из сектора Газы было запущено не менее семи ракет, из которых одна была перехвачено системой "Железный купол".

Как развивались события накануне ракетных обстрелов из Газы (прямая хронология)

28 ияра, в этом году эта дата пришлась на 10 мая, в Израиле отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.

По традиции, в этот день в израильской столице проводился "Марш с флагами" ("Рикуд дгалим"), в котором принимали участие тысячи евреев, в основном, представителей религиозного сионизма. В этом году Дню Иерусалима предшествовала неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх Джарах и на Храмовой горе.

За неделю, прошедшую с начала столкновений в квартале Шейх Джарах между евреями и арабами, полиции не удалось взять контроль над ситуацией. Поводом для конфликта стало решение окружного суда о выселении восьми арабских семей из их домов. Вопрос должен был рассматриваться в Верховном суде. По просьбе юридического советника правительства суд отложил на 30 дней слушания. Но снизить накал страстей не удалось.

Днем ранее акции солидарности с арабскими жителями квартала прошли в Хайфе, Нацрате, а также на территории Палестинской автономии.

Террористическая организация ХАМАС предупреждала Израиль о том, что "она не будет сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе". С конца прошлой недели возобновился "огненный террор" из сектора Газы, а также "ночные беспорядки" на границе, к которым прибавились ракетные обстрелы населенных пунктов Негева. Спецслужбы Израиля также сообщают об активизации террористической деятельности в Самарии и Иудее, а также предпринимаются попытки осуществления терактов в границах "зеленой черты".

День Иерусалима израильтяне отмечали в очень непростой с точки зрения безопасности ситуации. Было усилено присутствие израильских военных в Самарии и Иудее, на границе с сектором Газы.

Традиционный "Марш с флагами" должен был пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия. Вместо Шхемских ворот колонна должна была пройти через Яффские ворота.

Организаторы Марша заявили, что они не согласны проводить мероприятие в "разделенном Иерусалиме", и заявили, что "Марш с флагами" отменяется. Из всех праздничных мероприятий состоится только центральный праздничный митинг у Стены Плача.

Несмотря на заявление организаторов, сотни израильтян продолжают марш и под бело-голубыми флагами направляют из центра города к Яффским воротам Старого города.

В связи с эскалацией напряженности на границе с сектором Газы начальник Генштаба объявил о переносе крупных военных учений, намеченных на ближайшие сутки, на неопределенный срок, одновременно отдав приказ повысить уровень готовности сил ко всем возможным сценариям.

Командование ЦАХАЛа также приняло решение перекрыть движение по трассам в зоне вдоль границы с Газой. Остановлено движение поездов между Беэр-Шевой и Ашкелоном. Закрыты железнодорожные станции в Сдероте, Нетивоте и Офакиме. Было закрыто движение по 4-му шоссе на участке между перекрестком Зиким и кибуцем Нир-Ам.

На этом фоне ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум: до 18:00 вывести полицию и военных из района Шейх Джарах и с Храмовой горы.

На вечер 10 мая глава правительства Биньямин Нетаниягу назначил срочное заседание военно-политического кабинета.

Тем временем беспорядки охватили не только центральную часть и арабские кварталы Иерусалима, но также район Вади Ара, Рамле, Лод, окрестности Беэр-Шевы. В них участвовали десятки тысяч арабов. Есть убитый (в Лоде) и сотни пострадавших.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Май. Более 200 ракет. Десятки ракет сбиты "Железным куполом". Погибших нет, не менее семи раненых.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.