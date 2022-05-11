Maan: около Рамаллы военными убит 18-летний местный житель
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в Аль-Бире (северо-восточнее Рамаллы) израильские военные смертельно ранили 18-летнего юношу.
Maan называет имя убитого: Таэр Халиль Мусальт аль-Язури.
Сообщается, что пуля попала в сердце.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.
ЦАХАЛ пока комментариев не дает.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 мая 2022
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