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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 11:14

Maan: около Рамаллы военными убит 18-летний местный житель

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Maan: около Рамаллы военными убит 18-летний местный житель

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в Аль-Бире (северо-восточнее Рамаллы) израильские военные смертельно ранили 18-летнего юношу.

Maan называет имя убитого: Таэр Халиль Мусальт аль-Язури.

Сообщается, что пуля попала в сердце.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.


ЦАХАЛ пока комментариев не дает.

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