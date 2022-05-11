В Дженине произошла перестрелка между военными и боевиками, убита журналистка "Аль-Джазиры"

Утром в среду, 11 мая, в лагере беженцев в Дженине боевики обстреляли израильских военных, проводивших операцию по задержанию подозреваемых в терроре. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Палестинская сторона заявляет, что была убита корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Сообщается и о других раненых, в том числе журналистах. ЦАХАЛ подчеркивает, что проводится проверка, не исключено, что журналисты были ранены боевиками.

ЦАХАЛ сообщает, что операции минувшей ночью также проводились около деревни Буркин и в других районах Иудеи и Самарии.

Агентство Maan утверждает, что, окружив дом в лагере беженцев в Дженине, израильские военные вели "беспорядочный огонь", что привело к гибели журналистки "Аль-Джазиры".

Судя по сообщениям арабских СМИ, Ширин Абу Акле была ранена пулей в голову, ее доставили в критическом состоянии в больницу "Ибн Сина" в Дженине, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Ширин Абу Акле родилась в 1971 году в Иерусалиме. Изучала архитектуру в Университете науки и технологии в Иордании, затем перевелась в Университет Ярмук (Иордания), который окончила по специальности журналистика. После окончания учебы вернулась в Иерусалим. Сотрудничала с UNRWA, работала на радиостанции "Куль Фалястин", была корреспондентом иорданского спутникового телевидения, сотрудничала с фондом "Муфтах", работала на Радио Монте-Карло. С 1997 года была сотрудником катарского телеканала "Аль-Джазира". Убита 11 мая 2022 года в Дженине.

Гибель Ширин Абу Акле стала главной темой телеканала "Аль-Джазира" и других ведущих арабских СМИ. По заголовкам материалов "Аль-Джазиры", посвященных этой теме, складывается однозначное впечатление, что журналистка была убита израильскими военными. Однако в репортаже Ниды Ибрагим (корреспондентка "Аль-Джазиры" в Рамалле) говорится следующее: "Обстоятельства ее смерти не выяснены. Видеозаписи инцидента показывают, что Абу Акле была убита выстрелом в голову... На данный момент мы знаем, что министерство здравоохранения Палестины объявило о ее смерти. Ширин Абу Акле освещала события, разворачивающиеся в Дженине,.. когда она была ранена пулей в голову". Министерство здравоохранения ПА сообщило, что еще один палестинский журналист Али Самуди (из газеты "Кудс") был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

В течение последних недель ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию "Волнорез", целью которой является предотвращение новых терактов. В марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).