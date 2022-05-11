"Еш Атид" продвигает инициативу о предоставлении права внеочередного обслуживания в банках гражданам от 70 лет и старше

По инициативе министра по делам социального равенства, банковской ассоциации и банковского контролера возраст освобождения от ожидания в очереди в банках будет снижен с 80 до 70 лет, заявляет пресс-служба партии "Еш Атид".

Министерство социального равенства продвигает инициативу по предоставлению освобождения от ожидания в очереди в отделениях израильских банков для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше, а не от 80 лет, как указано в "Законе о пожилых гражданах".

В рамках этой инициативы министр по делам социального равенства и пенсионеров Мерав Коэн ("Еш Атид") прибыла 10 мая вместе с волонтерами в отделение банка "Апоалим" в Иерусалиме и развесила плакаты, направленные на повышение осведомленности об освобождении от очереди. Аналогичные вывески будут вывешены в других отделениях банка в городе, а после изучения успешности инициативы ожидается ее распространение на все районы страны.

Мерав Коэн заявляет: "Мы получаем довольно много запросов от пожилых граждан, которым трудно реализовать свое право на прием вне очереди, на который они имеют право по закону. Поэтому мы предприняли ряд шагов, которые облегчат им эту задачу: изготовили плакаты, которые будут вывешены в точках по всей стране, где предоставляются услуги населению, напоминая клиентам, ожидающим в очереди, что пожилые люди старше 80 лет имеют приоритетное право на прием вне очереди, а также нам удалось договориться с ассоциацией банков, которая будет добровольно предоставлять пожилым людям приоритет в очереди с 70 лет, вместо положенных по закону 80 лет. Я надеюсь, что эти шаги облегчат пожилым людям реализацию их права. Спасибо всем, кто помогает продвижению наших инициатив для пожилых людей".

Отметим, что пожилые люди – наиболее многочисленная категория граждан, приходящих в банки для решения тех или иных вопросов. Более молодое поколение предпочитает пользоваться онлайн-услугами и банковскими приложениями для мобильных телефонов.