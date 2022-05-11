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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 14:39

Оппозиция решила не подавать законопроект о роспуске Кнессета

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Оппозиция решила не подавать законопроект о роспуске Кнессета

Оппозиция приняла решение не выносить на рассмотрение законопроект о роспуске Кнессета. Об этом официально заявил депутат Шломо Караи ("Ликуд").

"Для того чтобы удерживать фалды власти они готовы заплатить любую, самую дорогую цену и причинить ущерб государству Израиль", - сказал Караи.

Исполняющий обязанности глав коалиции Боаз Топоровский ("Еш Атид") заявил: "Оппозиционный блок поджал хвост и отозвал закон. Очередная манипуляция провалилась, они струсили".

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