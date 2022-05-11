Беннет: палестинская сторона отказалась от совместного расследования обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на заявление председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса, обвинившего израильских военных в гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

Беннет в ответ заявил: "Председатель ПА выдвигает обвинения в адрес Израиля безосновательно. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, есть большая вероятность того, что вооруженные палестинские боевики, которые открыли беспорядочный огонь, были теми, кто причастен к прискорбной гибели журналистки. Задокументировано, что палестинские боевики даже говорили: "Мы попали в солдата, он лежит на земле". Но солдаты не пострадали, что повышает вероятность того, что именно боевики выстрелили и попали в журналистку".

Глава правительства подчеркнул, что Израиль призвал ПА провести совместную патолого-анатомическую экспертизу и совместное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели Ширин Абу Аклэ. Однако, по словам Беннета, палестинская сторона отказалась.