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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 10:13

Беннет: палестинская сторона отказалась от совместного расследования обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры"

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Беннет: палестинская сторона отказалась от совместного расследования обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на заявление председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса, обвинившего израильских военных в гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

Беннет в ответ заявил: "Председатель ПА выдвигает обвинения в адрес Израиля безосновательно. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, есть большая вероятность того, что вооруженные палестинские боевики, которые открыли беспорядочный огонь, были теми, кто причастен к прискорбной гибели журналистки. Задокументировано, что палестинские боевики даже говорили: "Мы попали в солдата, он лежит на земле". Но солдаты не пострадали, что повышает вероятность того, что именно боевики выстрелили и попали в журналистку".

Глава правительства подчеркнул, что Израиль призвал ПА провести совместную патолого-анатомическую экспертизу и совместное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели Ширин Абу Аклэ. Однако, по словам Беннета, палестинская сторона отказалась.


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В Дженине произошла перестрелка между военными и боевиками, убита журналистка "Аль-Джазиры"

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