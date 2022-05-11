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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 08:36

Работники "Эгеда" начали акции протеста, автобусы будут работать в обычном режиме

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Работники "Эгеда" начали акции протеста, автобусы будут работать в обычном режиме

Работники автобусной компании "Эгед" начали акции протеста в связи с отсутствием элементарных условий труда и, особенно, отсутствием мест питания и услуг на конечных остановках, сообщает пресс-служба Гистадрута.

"Акция протеста, в ходе которой водители носят черные футболки с надписью "Работники "Эгеда" борются за достоинство", призвана привлечь внимание общественности к трудностям, с которыми сталкиваются работники, которые, после многих часов в дороге, часто оказываются в экстремальных условиях, не имеют возможности отдохнуть, поесть. На конечных остановках отсутствуют туалеты. Водители в ожидании следующей поездки вынуждены находиться на открытой местности - в холоде или под палящим солнцем", – говорится в сообщении.

"Работники, которых в борьбе сопровождают представители Гистадрута и профсоюза работников транспорта, надеются, что этот протест будет услышан руководством компании "Эгед", от которого требуют немедленного решения вопроса. Важно отметить, что во время протестов не будет причинен вред пассажирам, и автобусы будут работать в обычном режиме", – сказано в сообщении Гистадрута.


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