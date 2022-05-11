"Дело 4000": Шломо Фильбер продолжает опровергать в суде свои показания, данные в полиции

В среду, 11 мая, в окружном суде Иерусалима возобновился допрос государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.

На заседании суда вновь присутствует глава оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Допрос Фильбера адвокатами Нетаниягу начался накануне. Фильбер заявил в суде, что во время допросов в полиции ему угрожали. По словам госсвидетеля, на самом деле он не помнит, что Биньямин Нетаниягу давал ему распоряжение оказать помощь компании "Безек" при слиянии с YES. Напомним, что именно на показаниях Фильбера о распоряжении со стороны Нетаниягу продвигать сделку по слиянию "Безек" и YES основаны утверждения прокуратуры о "коррупционной связи" между Нетаниягу и Аловичем.

Ранее представители прокуратуры потребовали объявить Фильбера "враждебным свидетелем" из-за противоречий его показаний в суде показаниям в полиции. Представитель прокуратуры заявила, что Фильбер добавляет к своим показаниям то что не звучало во время допроса в полиции. "Есть разница в показаниях, и это разница не только семантическая, но и фактическая. Свидетель добавляет детали, которые меняют картину, и мы просим суд разрешить нам подвергнуть свидетеля перекрестному допросу", - сказала Йегудит Тирош. Суд отклонил просьбу объявить Фильбера "враждебным свидетелем".