Телеканал "Кан-11" сообщил о крупнейшем расследовании ЦАХАЛа в связи с утечкой информации

В среду, 11 мая, телеканал "Кан-11" сообщил об одном из самых крупных расследований в системе безопасности, посвященной утечке секретной информации.

Около года назад The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой утверждалось, что с конца 2019 года Израиль атаковал более десятка иранских грузовых судов и танкеров, доставлявших нефть или оружие в Сирию. Эта публикация раскрыла данные о секретной операции, проводимой Израилем в течение как минимум двух лет. Эта публикация спровоцировала ответную реакцию Ирана, которым были атакованы несколько судов и танкеров, принадлежащих израильтянам или связанных с израильскими компаниями.

В связи с публикацией в иностранных СМИ, на которые не распространяются правила израильской военной цензуры, юридический советник правительства распорядился о проведении внутреннего расследования, попросив заключения у ЦАХАЛа и ШАБАКа о потенциальном ущербе.

Телеканал передал, что в заключении, полученном из ЦАХАЛа, говорилось о "высокой вероятности нанесения серьезного ущерба безопасности страны" в связи с разглашением военной тайны. Но при этом подчеркивалось, что "нет доказательств того, что этот ущерб действительно имел место".

В сюжете, вышедшем на 11-м канале, говорилось, что в ходе расследования была проверена возможная причастность к утечке информации 1200 военнослужащих и офицеров ЦАХАЛа, из которых только 450 подписывали документ об ответственности за разглашение секретных данных.

Телеканал передал, что одновременно с внутренним расследованием ЦАХАЛа активисты Движения за чистоту власти подали апелляцию с требованием провести уголовное расследование. Они утверждали, что передача секретных данных иностранным СМИ в момент проведения операции, ставит под угрозу жизни ее участников.

По данным телеканала, 10 мая генпрокурор Амит Айсман принял решение не проводить уголовное расследование, в том числе и потому, что в "тайну" было посвящено огромное количество людей и крайне низкой вероятности найти среди них того, кто передал данные иностранным журналистам.

Из пресс-службы Армии обороны Израиля телеканалу сообщили, что в ходе расследования не был обнаружен источник утечки информации, но по его результатам были выпущены рекомендации и уточнены инструкции, которыми ЦАХАЛ руководствуется по сегодняшний день.