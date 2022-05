ЦАХАЛ: расследование гибели журналистки "Аль-Джазиры" контролирует начальник генштаба

Пресс-служба Армии обороны Израиля провела специальную онлайн пресс-конференцию по поводу обстоятельств гибели в Дженине журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

В лагере беженцев в Дженине ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию разыскиваемого террориста ХАМАСа. Операция была успешной, террориста задержали.

Армейская пресс-служба отметила, что не может сказать, было ли известно военным, что в районе проведения операции находятся журналисты.

ЦАХАЛ заявляет: когда военные приблизились к дому, где, по данным спецслужб, скрывался разыскиваемый террорист, боевики начали стрелять в сторону солдат. По данным ЦАХАЛа, было три перестрелки: один из боевиков обстрелял военных с крыши, по нему был открыт ответный огонь; другой боевик бросил взрывное устройство, в ответ был открыт огонь; затем боевик стрелял из автоматической винтовки М-16, и в этом случае также был открыт ответный огонь.

Военные не комментируют сообщения о том, что над районом проведения операции был израильский БПЛА, который мог заснять происходившее. При этом глава международного отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Амнон Шефлер подтвердил, что применение беспилотников при проведении подобных операций является обычной практикой.

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ проходит под личным контролем начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Особое внимание спецслужб и военных сейчас сосредоточено на районе Дженина, так как именно отсюда вышел каждый второй террорист, причастный к терактам, совершенным весной 2022 года, отмечают в ЦАХАЛе.

В течение последних недель ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию "Волнорез", целью которой является предотвращение новых терактов. В марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).

Обстоятельства и версии гибели журналистки "Аль-ДЖазиры"

Утром в среду, 11 мая, в лагере беженцев в Дженине боевики обстреляли израильских военных, проводивших операцию по задержанию подозреваемых в терроре. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была убита корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Были и другие раненые, в том числе журналист. ЦАХАЛ с самого начала подчеркивал, что проводится проверка, не исключено, что журналисты были ранены боевиками.

Агентство Maan утверждало, что, окружив дом в лагере беженцев в Дженине, израильские военные вели "беспорядочный огонь", что привело к гибели журналистки "Аль-Джазиры".

Ширин Абу Аклэ родилась в 1971 году в Иерусалиме, в семье арабов-христиан, ранее проживавших в Бейт-Лехеме (Вифлееме). Изучала архитектуру в Университете науки и технологии в Иордании, затем перевелась в Университет Ярмук (Иордания), который окончила по специальности журналистика. После окончания учебы вернулась в Иерусалим. Сотрудничала с UNRWA, работала на радиостанции "Куль Фалястин", была корреспондентом иорданского спутникового телевидения, сотрудничала с фондом "Муфтах", работала на Радио Монте-Карло. С 1997 года была сотрудником катарского телеканала "Аль-Джазира". Американские власти заявляют, что у нее было гражданство США. Убита 11 мая 2022 года в Дженине.

Гибель Ширин Абу Аклэ стала главной темой телеканала "Аль-Джазира" и других ведущих арабских СМИ. По заголовкам материалов "Аль-Джазиры", посвященных этой теме, складывается однозначное впечатление, что журналистка была убита израильскими военными. Однако в репортаже Ниды Ибрагим (корреспондентка "Аль-Джазиры" в Рамалле) говорится следующее: "Обстоятельства ее смерти не выяснены. Видеозаписи инцидента показывают, что Абу Аклэ была убита выстрелом в голову... На данный момент мы знаем, что министерство здравоохранения Палестины объявило о ее смерти. Ширин Абу Аклэ освещала события, разворачивающиеся в Дженине,.. когда она была ранена пулей в голову". Министерство здравоохранения ПА сообщило, что еще один палестинский журналист Али Самуди (из газеты "Кудс") был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило с заявлением в связи с гибелью в Дженине журналистки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. В заявлении ХАМАСа сказано: "Убийство репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ является очередным преступлением, которое добавляется к серии преступлений, совершенных Израилем против палестинских СМИ".

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас обвинил израильских военных в "убийстве" журналистки.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на заявление Махмуда Аббаса: "Председатель ПА выдвигает обвинения в адрес Израиля безосновательно. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, есть большая вероятность того, что вооруженные палестинские боевики, которые открыли беспорядочный огонь, были теми, кто причастен к прискорбной гибели журналистки. Задокументировано, что палестинские боевики даже говорили: "Мы попали в солдата, он лежит на земле". Но солдаты не пострадали, что повышает вероятность того, что именно боевики выстрелили и попали в журналистку". Глава правительства подчеркнул, что Израиль призвал ПА провести совместную патолого-анатомическую экспертизу и совместное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели Ширин Абу Аклэ. Однако, по словам Беннета, палестинская сторона отказалась.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, заявил, что ПА пока не получала формального предложения о проведении совместного расследования.

Корреспондент газеты "Кудс" Али Самуди, получивший пулевое ранение в спину в Дженине, обвиняет израильских военных в убийстве его коллеги из телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ, сообщает агентство Maan. По словам Али Самуди, доставленного в больницу "Ибн Сина" в Дженине, группа журналистов находилась около школы UNRWA в лагере беженцев в Дженине, все сотрудники СМИ были в касках и в бронежилетах с надписью "Press". В его изложении события развивались следующим образом: израильские военные прицельно стреляли в журналистов, в результате чего он был ранен выстрелом в спину, а его коллега получила смертельное ранение в голову. Али Самуди утверждает, что в районе, где происходили эти события, не было вооруженных боевиков и не происходило никаких столкновений или перестрелок. Похожую версию он изложил корреспонденту израильской газеты "Гаарец".

Израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, опубликовал две видеозаписи инцидента в Дженине, где 11 мая была убита журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. На первой видеозаписи видно, как один из боевиков стреляет (считает, что стреляет в сторону израильских военных). Затем кто-то кричит "Мы ранили солдата!" (но никто из израильских военнослужащих в ходе этого инцидента не пострадал). На второй видеозаписи слышен крик по-арабски "Поднимите его!" (но смертельно ранена женщина, кричавший явно считает, что ранен мужчина). "Абу Али" отмечает, что журналисты были в защитных касках и бронежилетах. Боевики могли принять их за солдат.

Without proof Al-Jazeera claims IDF shot journalist Shireen Abu Akleh. Attached, a Palestinian militant firing recklessly without looking: "We hit a soldier!". Shreen wore a vest and helmet. No reported IDF casualties. Israel offered a joint investigation, Palestinians refused. pic.twitter.com/sFD0zEexS4

Note this video too, which was taken moments after the journalist was injured. Palestinians are shouting: "Pick him up!" only to be corrected that it's a "her". pic.twitter.com/iwYHtvoRAz